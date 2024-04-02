Gaziantep FK Alanyaspor maçı CANLI İZLE (Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2024- 20:41 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024- 20:41