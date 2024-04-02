Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Ogün, Markovic, Monteiro, Maxim, Mustafa, Dragus
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan
GAZİANTEP - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Alanyaspor maçı 2 Nisan Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.