EMS Yapı Sivasspor 1 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bülent Uygun'un öğrencileri rakibini tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 15:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024- 15:39