Tümosan Konyaspor 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konya tek golle kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 17:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024- 18:04