Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip karşılaşmayı 38. dakikada Louka Prip'in golüyle 1-0 kazandı.
7 maç aradan sonra galip gelen Konyaspor puanını 25'e yükseltti.
Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Konyaspor bir sonraki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.