Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagünrük ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı kazanan taraf 2-0'lık skorla VavaCars Fatih Karagümrük oldu.
Maçta perdeyi açan isim ev sahibi ekipte 31. dakikada yeni transfer Emre Mor oldu.
Güven Yalçın 76. dakikada skoru 2-0'a getirerek maçın skorunu tayin etti.
VavaCars Fatih Karagürmük aldığı bu galibiyetle puanını 27'e yükseltti.
Siltaş Yapı Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
Siltaş Yapı Pendikspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.