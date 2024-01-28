Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekip VavaCars Fatih Karagümrük'ün 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini 38. dakşkada Valentic Eysseric açtı.
66. dakikada ise Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Levent Mercan 75. dakikada skoru 3- 0 yaparken, 85. dakikada Can Keleş son sözü söyledi.
Shota Arvaladze'ni öğrencileri bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti.
Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.
İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.