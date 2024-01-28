Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2024- 17:11