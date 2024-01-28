Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
F. KARAGÜMRÜK - Ç. RİZESPOR İLK 11'LER
F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Teklic, Eysseric, Güven, Serdar Dursun.
Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Gaich.
FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.