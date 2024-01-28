Tümosan Konyaspor 2-3 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir'den müthiş geri dönüş! Piatek hat-trick yaptı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadele, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor evinde Rams Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelede 2-0 öne geçse de, skoru koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor'un gollerini 8. ve 14. dakikalarda Louka Prip kaydederken; Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ise 67 (p), 79 ve 90+2'de Krzysztof Piatek'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından 6 maçtır kazanamayan Konyaspor 21 puanda kaldı. 2 maç sonra galibiyetle tanışan Başakşehir ise 30 puana yükseldi.

Ligin 24. haftasında Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.