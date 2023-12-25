Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Samsunspor 18. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Yunus Emre, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre, Marius

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Samsunspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.