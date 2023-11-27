Başakşehir Pendikspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 21:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 21:21