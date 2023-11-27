Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - PENDİKSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Cemali, Abeid, Emirhan, Deniz Türüç, Berkay, Figueiredo, Piatek.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, Endri Çekici, İbrahim, Diaby, Halil Akbunar, Erencan.
BAŞAKŞEHİR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.