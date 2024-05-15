İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Betis maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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