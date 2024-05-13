Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, tüm gözler 37. hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılar kalan 2 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertliler ise 2 maçı kazanıp rakibinin puan almamasını bekleyecek. Peki; dev derbide kimin serisi sona erecek? İşte o detay... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.