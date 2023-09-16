Süper Lig UEFA'nın raporunda sınıfta kaldı!
Transfer dönemi bitti! İşte Süper Lig'de son gün imzaları
💲1 DOLAR NE KADAR?
EN ETKİLİ OMUZ KASI GELİŞTİRME HAREKETLERİ 👊
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mendy için kesenin ağzı açıldı! Mendy için kesenin ağzı açıldı! 10:37
Kartal'dan 6 numaraya 6 çözüm! Kartal'dan 6 numaraya 6 çözüm! 09:52
Milot Rashica için flaş sözler! "Galatasaray alsaydı..." Milot Rashica için flaş sözler! "Galatasaray alsaydı..." 09:11
G.Saray Samsunspor'u ağırlayacak! G.Saray Samsunspor'u ağırlayacak! 09:07
G.Saray'da yıldızlar geçidi! G.Saray'da yıldızlar geçidi! 00:13
F.Bahçe'de 2 ayrılık! F.Bahçe'de 2 ayrılık! 00:07
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 00:07
İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 00:07
Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! 00:07
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Beşiktaş ayrılığı duyurdu! 00:07
G.Saray'da yeni transfer resmen açıklandı! G.Saray'da yeni transfer resmen açıklandı! 00:07
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 00:07
SON DAKİKA