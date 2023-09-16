Avrupa genelinde genç oyuncular için fırsatların arttığını ortaya koyan raporda Türkiye, Yunanistan ile birlikte bu futbolculara liglerinde en az forma veren ülke oldu. Türkiye liginde 20 yaş altı oyuncuların şans bulma oranı %2, 20-23 yaş aralığındakilerin oynamaları %14'te kaldı. 24-29 yaş aralığı %52 ile kıtanın üçüncüsü olurken, 30 yaş üstü oyunculara ligimizde %32 oranında fırsat tanındı. Yunanistan'da bu oran % 34'e ulaştı.Danimarka ve İsveç ligleri % 11 oranıyla, 20 yaş altı oyuncuları kulüplerinde en çok kullanan ligler olarak tespit edildi.