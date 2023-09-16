UEFA'nın yayınladığı Avrupa'daki kulüplerin görünümüne ilişkin rapordaki bir çok istatistik, ülke futbolunun rakamlarının alarm verdiğini ortaya koydu. Statlardaki seyirci sayılarının azalmasından, genç oyunculara verilen sürenin düşüklüğüne kadar gerilemeler dikkat çekti.
UEFA seyirci raporunu yayınladı! Türkiye Süper Lig sınıfta kaldı
UEFA, yaş ve seyirci ortalaması ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı. Türkiye Süper Ligi ise yayınlanan bu raporda sınıfta kaldı. İşte haberin detayları...
Avrupa genelinde genç oyuncular için fırsatların arttığını ortaya koyan raporda Türkiye, Yunanistan ile birlikte bu futbolculara liglerinde en az forma veren ülke oldu. Türkiye liginde 20 yaş altı oyuncuların şans bulma oranı %2, 20-23 yaş aralığındakilerin oynamaları %14'te kaldı. 24-29 yaş aralığı %52 ile kıtanın üçüncüsü olurken, 30 yaş üstü oyunculara ligimizde %32 oranında fırsat tanındı. Yunanistan'da bu oran % 34'e ulaştı.Danimarka ve İsveç ligleri % 11 oranıyla, 20 yaş altı oyuncuları kulüplerinde en çok kullanan ligler olarak tespit edildi.
Avrupa'nın beş büyük ligiyse % 20 ila 30 arasında değişen bir ağırlıkta 20-23 arası futbolcuların sahaya çıktığı yerler olarak dikkat çekti. Ülkelerin kulüplerinde yetişen 'altyapıdan gelme oyuncular'da da Türkiye sonlarda yer aldı. Bu kategorideki futbolcuların kulüplerinde forma giyme oranları, her bir takımın ilk 11'lerinde 1'den az oyuncuya tekabül etti.Türk kulüpleri, alt yapılarından çıkan oyuncuların sahaya çıkmasında % 5 ile Avrupa'nın en düşük ortalamasına imza attı.