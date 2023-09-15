SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'de son gün imzaları

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Özellikle ligin devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yaz transfer dönemine damga vuran hamleler yapmıştı. Süper Lig ekiplerinin transfer harekatı tahtanın kapanmasına saniyeler kalaya kadar devam etti. İşte yaz transfer döneminin son gününde atılan o imzalar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 17:39 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023- 23:59