Kayserispor Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Gaziantep FK canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da ilk puanlarını alma peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 17:20