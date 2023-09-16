Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Ali Karimi, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam.
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Dragus.
KAYSERİSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.