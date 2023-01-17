Uzun yıllar Süper Lig'de Galatasaray ve Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın hocalık kariyerine ne zaman soyunacağı merak konusu.
İlhan Palut sonrası Konyaspor için Arda Turan iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Palut'un flaş ayrılığı sonrası gündeme flaş bir iddia geldi. Hocalık kariyerine soyunması beklenen Arda Turan'ın adı Konyaspor ile anılmaya başladı. İşte detaylar...
Eski milli futbolcu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HAZIRIM" MESAJI VERMİŞTİ
Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum."