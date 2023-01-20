Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Adan Demirspor, Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

İki takımın da hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynanan bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Gökhan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Belhanda, Emre

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görken, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.