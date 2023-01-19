Süper Lig'de heyecan 20. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesinde 20. haftanın maçlarının hakemleri açıklandı.
İşte 20. hafta karşılaşmaları ve haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler;
Galatasaray-Antalyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor-Giresunspor: Yasin Kol
Kasımpaşa-Başakşehir: Turgut Doman
Gaziantep FK-Sivasspor: Cihan Aydın
Alanyaspor-Karagümrük: Burak Pakkan
Konyaspor-Ankaragücü: Murat Erdoğan