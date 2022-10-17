Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında başkente konuk olan sarı lacivertliler, Ankaragücü ile Halil Umut Meler yönetiminde karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda yapılacak müsabaka öncesinde Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları, arama motorlarında en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ankaragücü - F.Bahçe tüm merak edilenleri haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen mücadele için geri sayım sona ermek üzere. Eryaman Stadyumu, ligde üst sıralara tırmanmak için yarışacak Ankaragücü ile Fenerbahçe'ye ev sahipliği edecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma hakkında araştırılan, maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü

Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe

Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.