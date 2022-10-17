SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda devam edecek. Giresunspor, Sivasspor'un konuğu olurken karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, kendi evinde Giresunspor'u ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflerken futbolseverler arama motorlarında Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

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SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic