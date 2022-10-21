Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu maçtan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Nakajima, Sinan, Wright

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emir Kaan

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Antalyaspor, İstanbul temsilcisiyle Antalya'da oynadığı 13 maçta üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ekip arasında oynanan maçlarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı mücadele ise en fazla gol atılan maç olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten mücadele ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan galip ayrıldığı maç oldu.