Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR 11'LER:
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Nakajima, Sinan, Wright
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emir Kaan
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - İstanbulspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN
Antalyaspor, İstanbul temsilcisiyle Antalya'da oynadığı 13 maçta üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ekip arasında oynanan maçlarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı mücadele ise en fazla gol atılan maç olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten mücadele ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan galip ayrıldığı maç oldu.