Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic
Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Doukara