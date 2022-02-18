Konyaspor 4-4 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini, Amilton, Rahmanovic Soner ve Cikalleshi kaydetti. Konuk ekibin golleri ise, Ben Ouanes, Hajradinovic, penaltıdan Umut Bozok ve Mabil'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022- 22:14