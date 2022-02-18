Rizespor 0-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Başakşehir oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, Trezeguet (2) kaydetti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 21:58