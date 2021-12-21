Altay 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

21 Aralık 2021, Salı
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Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 33. dakikada Cebrail Karayel'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 11 maçtır galibiyet alamayan Altay ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Altay ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.
Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.
ALTAY'DA 3 İSİM GERİ DÖNDÜ
Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.
CEBRAİL'DEN HARİKA GOL
Mücadelenin 33. dakikasında sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail Karayel, topu sola çekip yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve tkaımını 1-0 öne geçirdi.
BAKASETAS ASİSTLEDİ, CORNELIUS ATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında, 51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas, sol çizgiden içeriye çevirdi ve topu Cornelius ile buluşturdu. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.
GERİ DÖNÜŞ: CORNELIUS!
88. dakikada Koita'nın indirdiği topla buluşan Cornelius, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Altay 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi takımın golünü Cebrayil kaydederken, bordo-mavililerin golleri Cornelius'tan geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altay, Trabzonspor'u konuk etti.
Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 33. dakikada Cebrail Karayel'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 11 maçtır galibiyet alamayan Altay ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Altay ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.
Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.
ALTAY'DA 3 İSİM GERİ DÖNDÜ
Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.
CEBRAİL'DEN HARİKA GOL
Mücadelenin 33. dakikasında sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail Karayel, topu sola çekip yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve tkaımını 1-0 öne geçirdi.
BAKASETAS ASİSTLEDİ, CORNELIUS ATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında, 51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas, sol çizgiden içeriye çevirdi ve topu Cornelius ile buluşturdu. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.
GERİ DÖNÜŞ: CORNELIUS!
88. dakikada Koita'nın indirdiği topla buluşan Cornelius, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
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