21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar sakatlanarak oyundan çıktı

Fırtına’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde 84. dakikada sakatlanan Edgar sahayı sedyeyle terk etti. İşte o anlar...

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