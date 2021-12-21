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Altay - Trabzonspor maçı | CANLI

Altay - Trabzonspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Altay-Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Altay-Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.


ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Mateusz, Naderi, Thiam, Murat, Cebrail, Poko, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Ömür, Djaniny, Cornelius

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