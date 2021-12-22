22 Aralık 2021, Çarşamba

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Hatayspor - Konyaspor | CANLI

Hatayspor - Konyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Hatayspor-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: : Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ruben Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi

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