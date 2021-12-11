11 Aralık 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Trabzonspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Antalyaspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 32. dakikasında ev sahibi ekip Edgar'ın elle oynaması sonucunda penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Antalyaspor, 32. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada gelişen Aantalya atağında yakın mesafeden çekilen şut Trabzonsporlu Edgar Ie'nin eline çartı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen Fredy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

İşte Antalyaspor'un penaltı kazandığı o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor Trabzonspor | CANLI Antalyaspor Trabzonspor | CANLI
Kayserispor 9 kişiyle kazandı! Kayserispor 9 kişiyle kazandı!
Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor! Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör