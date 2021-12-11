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TRABZONSPOR

Antalyaspor Trabzonspor maçında Nwakaeme sakatlandı!

Fırtına’ya kötü haber! Yıldız isim devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 23. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 24. dakikasında bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme, çektiği şut sonrası adelesini tuttu ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Nijeryalı yıldızın yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.


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