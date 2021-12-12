12 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-2 kazandı. Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Kayserispor'un gollerini 38 ve 71. dakikada Mame Thiam kaydederken; Beşiktaş'ın tek golü ise 45'te Cyle Larin'den geldi.

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hasret son buldu! Yalçın’sız Kartal golcüleri ile kanatlandı Hasret son buldu! Yalçın'sız Kartal golcüleri ile kanatlandı
Beşiktaş ’Güven’ verdi! İşte güncel puan durumu Beşiktaş 'Güven' verdi! İşte güncel puan durumu
Alanyaspor deplasmanda farka koştu! Alanyaspor deplasmanda farka koştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör