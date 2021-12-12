Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-2 kazandı. Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Kayserispor'un gollerini 38 ve 71. dakikada Mame Thiam kaydederken; Beşiktaş'ın tek golü ise 45'te Cyle Larin'den geldi.

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

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