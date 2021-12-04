Galatasaray 2-2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Galatasaray evinde Altay'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk etti. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Galatasaray'ın golleri Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne'den gelirken, İzmir ekibinin gollerini Cesar Pinares ve Daouda Bamba (p) kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede iki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Galatasaray'ın golleri 34. dakikada Halil Dervişoğlu ve 79. dakikada Mbaye Diagne'den gelirken, Altay'ın gollerini 17. dakikada Cesar Pinares ve 86. dakikada penaltıdan Daouda Bamba kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 23'e yükseltti, Altay ise puanını 18'e çıkardı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Hatayspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Altay'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Altay karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ile Diagne'yi yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed'e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç'ın yerine Feghouli ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray, Altay karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

CICALDAU VE ÖMER BAYRAM KADRODA YOK

Galatasaray'da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, sarı kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı.

AYTAÇ KARA LİGDE 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

MUSTAFA DENİZLİ TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, takımının Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Thiam yerine Zeki Yıldırım'a ilk 11'de şans verdi.

Altay, Galatasaray karşısında sahaya; Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba ilk 11'i ile çıktı.

MUSTAFA CENGİZ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz'i unutmadı. Sarı kırmızılılar, Altay ile oynanacak maçta Nef Stadyumu tribünlerine Mustafa Cengiz'in çiziminin yer aldığı "Başımız sağ olsun" yazılı pankartı astı.

KADINA ŞİDDETE SON PANKARTI

Galatasaray'da futbolcular, maç için sahaya çıktığı sırada, "Kadına Şiddete Son" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.

55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.

79. dakikada Galatasaray öne geçti. Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Diagne yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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