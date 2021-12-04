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Galatasaray'dan Altay maçında penaltı itirazları İşte o anlar

G.Saray’dan penaltı itirazı! İşte o anlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Galatasaray, rakip ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sarı kırmızılı takım, rakip oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

İŞTE O POZİSYON:


Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

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