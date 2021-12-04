04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Altay maçında Halil Dervişoğlu'nun golü öncesi faul itirazı! İşte VAR'da incelenen o pozisyon...

Golden önce faul itirazı! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçın 34. dakikasında Halil Dervişoğlu ile golü buldu. Altay, bu gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu. VAR'da da incelenen o pozisyonun ardından gol kararı verildi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

Sarı-kırmızılılar 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle beraberliği yakalarken, bu gol öncesi Altay'lı futbolcular faul itirazında bulundu.

İşte o pozisyon:


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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