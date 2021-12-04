04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Altay maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon

G.Saray’ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İzmir ekibi Altay'ı konuk eden Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol ofsayta takıldı. İşte o pozisyon... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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