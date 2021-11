Başakşehir 0-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk etti. Zorlu müsabaka başladığı gibi sona erdi ve 0-0'lık eşitlik bozulmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.



20'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali'nin sol kanattan ceza asına ortasında Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.



30'uncu dakikada Gulbrandsen'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinden Okaka topu ağlara gönderdi ancak Gulbrandsen'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle VAR kararıyla gol iptal edildi.



34'üncü dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Tolga'nın pasında topla buluşan Berkay'in ceza sahasına çevirdiği topta Ömer Ali'nin şutunda Okaka'dan dönen topa Gulbrandsen'in şutu yandan auta çıktı.



38'inci dakikada Chadli'nin pasında savunmanın müdahalesiyle kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka'ya kaleci Lis gol izni vermedi.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



53' Başakşehir'in kazandığı duran topta Berkay'ın etkili şutu yandan auta çıktı.



62'nci dakikada Aleksic'in ceza sahasına gönderdiği topta Berkay'ın kafa vuruşu kaleci Lis'de kaldı.



71'inci dakikada Caiçara'nın pasında Visca'nın çaprazdan şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.



73'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic topla buluştu. Sırp oyuncunun yerden şutu auta çıktı.



Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE İLK PUAN KAYBI



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 5 maça çıkan Başakşehir, tüm maçlarından 3'er puan çıkarırken 15 topladı. Ligin 14'üncü haftasında Altay'a karşı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta turuncu lacivertliler Emre Belözoğlu döneminde ilk puan kaybını da yaşamış oldu ve ilk kez gol sevinci yaşayamadı. Başakşehir, Belözoğlu döneminde ilk kez de kalesini gole kapatmış oldu. Başakaşehir, Emre Belözoğlu ile Beşiktaş'ı 3-2, Antalyaspor'u, Sivasspor'u ve Adana Demirspor'u 2-1 ile geçerken, Yeni Malatayspor'u ise 3-1 mağlup etti.



BAŞAKŞEHİR'DE MUHAMMED ŞENGEZER İLK KEZ KALEDE



Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir'in evinde Altay'ı ağırladığı mücadelede kaleci Muhammed Şengezer, ilk kez görev aldı.



Teknik adam Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan turuncu lacivertli takımda 24 yaşındaki kaleci ilk kez forma giyme şansı buldu. 2019'da Bursaspor'dan transfer edilen Şengezer, geçen sezon da Adana Demirspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

