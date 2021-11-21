21 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tansiyon arttı! 4 sarı kart...

Derbide tansiyon arttı! 4 sarı kart
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Mesut Özil'e tribünlerden atılan maddeler sonrasında ortalık karıştı. Ortam iyice gerilirken Berke Özer, Mert Hakan Yandaş, Muslera ve Marcao sarı kart gördü. İşte o anlar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Mesut Özil'e tribünlerden atılan maddeler sonrasında ortalık karıştı. Yıldız futbolcu yabancı maddeleri hakem Halil Umut Meler'e göstermek isterken Galatasaray'dan Morutan ve Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş tartışmaya başladı.

Daha sonrasında ortam gerilirken Berke Özer, Mert Hakan Yandaş, Muslera ve Marcao sarı kart gördü.

Galatasaray Fenerbahçe maçında Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı?

İşte o anlar;





Görüntüler: BeinSports

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Mavi Şimşekler İzmir’de kazandı! Mavi Şimşekler İzmir'de kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör