Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem sözleri! "Konuşmama kararı aldık"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin 24 Kasım'da yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada bulunurken, 14 kulübün hakemler hakkında ilk yarı bitene kadar konuşmama kararı aldığını açıkladı.

Ağaoğlu, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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