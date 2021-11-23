23 Kasım 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

Süper Lig'de geride kalan 13 haftanın ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer evinde Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerken, Derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 kaybetti. İddaa risk yönetimi bu haftanın ardından şamiyonluk oranları güncelledi. İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Galatasaray: 7.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

Beşiktaş: 5.50

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

Fenerbahçe: 4.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

Trabzonspor: 1.65

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