Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Karagümrük'e takıldı!

Spor Toto Süper Lig'în 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün golünü 69. dakikada Bertolacci kaydederken; sarı-kırmızılıların golü ise 88'de Mostafa Mohamed'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 21 puana yükseldi. Karagümrük'ün galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 19 puana yükseldi.

Ligde milli araya girilirken, milli ara dönüşü Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Galatasaray ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

ÖMER BAYRAM LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Ömer Bayram, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ı, Fatih Karagümrük maçında savunmanın solunda görevlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, ligde daha önce 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

BABEL VE EMRE KILINÇ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de başlayan Ryan Babel ligde 3, Emre Kılınç ise 5 maç sonra kendisine ilk 11'de yer buldu. Hollandalı oyuncu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'de son olarak 8'inci haftada oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlarken Ömer Bayram ise 6'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.

34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.

GOL! 69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL! 88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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