07 Kasım 2021, Pazar

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Antalyaspor - Altay maçı canlı anlatım (Antalyaspor Altay canlı izle)

Antalyaspor - Altay | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor, İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Deplasmanda alınan Giresunspor galibiyetiyle morallerin yerinde olduğu kırmızı-beyazlılarla, tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Güney ekibi, Altay'ı da yenerek ligde üst sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor.

Hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdüren Antalyaspor'da, Doğukan Nelik, Haji Wright, Crivelli ve Poli sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılamadı. Kart cezalısı Naldo da Altay karşısında takımdaki yerini alamadı.

ANTALYASPOR - ALTAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba


32. RANDEVU

Öte yandan FT Antalyaspor ile Altay birbirlerine 31 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

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