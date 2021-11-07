07 Kasım 2021, Pazar
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Karagümrük Galatasaray maçında Caner Erkin'den kritik müdahale! Takımını ipten aldı
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin 90+4. dakikadasında Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda Caner Erkin topu çizgiden çıkardı ve takımını ipten aldı. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün saat 16.00'da başlayan karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında nefes kesen bir pozisyon yaşandı. Diagne'nin kafa vuruşunu Caner Erkin çizgiden çıkardı.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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