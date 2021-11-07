07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Karagümrük maçında yediği golde dikkat çeken detay! Emre Kılınç ve Feghouli...

G.Saray’ın yediği golde dikkat çeken detay!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Bertolacci'nin golü öncesi dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. (GS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, Andrea Bertolacci ve Mostafa Mohamed'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Sarı-kırmızılıların yediği golden önceyse dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin 64. dakikasında Mohamed ve Feghouli'yi oyuna almaya hazırlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Halil Dervişoğlu yerine Mısırlı golcüyü oyuna dahil ederken; Emre Kılınç'ın yerine alacağı Feghouli'yi yedek kulübesine göndererek değişiklikten vazgeçti.

Galatasaray, bu karardan 5 dakika sonra kalesinde golü gördü. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'ın pas hatası sonrası Bertolacci'den yediği golle 1-0 geriye düştü. Yenilen golün ardından Emre Kılınç yerini Sofiane Feghouli'ye bıraktı.

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