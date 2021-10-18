18 Ekim 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'den hakem açıklaması!

TFF’den hakem açıklaması!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), artan hakem şikayetleri sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerle ilgili eleştirilere yönelik bir açıklama yayınladı.

İşte o paylaşım:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Federasyonumuz da, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir.

Bu kapsamda bir süre önce, TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklarına devam etmektedir.

Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır.

Kaldı ki, Türk hakemliği değerini, özellikle son yıllarda uluslararası alanda, FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa'da belli bir yer edinmiştir.

Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır.

Şu bilinmelidir ki, hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir.

Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir.

Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Ligde lider değişti! İşte güncel puan durumu Ligde lider değişti! İşte güncel puan durumu
Derbide Fırtına esti! Derbide Fırtına esti!
Cimbom Konya’nın serisine son verdi! Cimbom Konya'nın serisine son verdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör