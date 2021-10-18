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Hatayspor 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatay’ın zirve tırmanışı sürüyor!
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, penaltıdan Mame Diouf ve Mohammed Kamara kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı Angelo Sagal'dan geldi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Adama, Riberio, Saba, Emre Çolak, Ayoub ve Diouf ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Günay, Tosça, Caulker, Kitsiou, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim ve Merkel 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Hatayspor, müsabakanın 52. dakikasında Mame Diouf ile penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

Ev sahibi ekip, 73. dakikada Mohammed Kamara ile farkı 2'ye çıkardı.

Gaziantep FK, 83. dakikada Angelo Sagal ile durumu 2-1' getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Hatayspor, ligde 2. sıraya yükselirken, Gaziantep FK 12. sırada yer aldı.

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