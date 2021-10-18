Hatayspor 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, penaltıdan Mame Diouf ve Mohammed Kamara kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı Angelo Sagal'dan geldi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Adama, Riberio, Saba, Emre Çolak, Ayoub ve Diouf ilk 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Günay, Tosça, Caulker, Kitsiou, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim ve Merkel 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Hatayspor, müsabakanın 52. dakikasında Mame Diouf ile penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.
Ev sahibi ekip, 73. dakikada Mohammed Kamara ile farkı 2'ye çıkardı.
Gaziantep FK, 83. dakikada Angelo Sagal ile durumu 2-1' getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Hatayspor, ligde 2. sıraya yükselirken, Gaziantep FK 12. sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...