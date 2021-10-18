Hatayspor - Gaziantep FK maçı CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Hatayspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER:
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Adama, Riberio, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Caulker, Kitsiou, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Merkel.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Gaziantep FK maçı bugün saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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