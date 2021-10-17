17 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den Sacha Boey sözleri! "Beşiktaş maçında..."

Terim’den Sacha Boey sözleri! Beşiktaş maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı ve kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. "3 puanı almak önemliydi" diyen deneyimli çalıştırıcı Sacha Boey'in durumuna da değindi. Terim, "Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynaması riskli olabilir. Beşiktaş maçında sahada olur diye düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk yarıda yaptığımız presle golü bulduk, sonra yine pres yapıp pozisyonları da bulduk. Golü atıp, işi bitirmemiz lazımdı. Ben bir şey söylemedim ama oyuncuların skoru koruma içgüdüsü devreye girdi.

Bazen çok iyi defansta yapmak lazım, tek pozisyon dışında iyi savunduk. Haftaya önemli bir maç var, kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Hafta içi Lokomotiv Moskova maçı var oraya gideceğiz, zorlu bir periyot. Güzel oyun istiyoruz, bunu da yakın gelecekte yapacağız.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYABİLİR"

Sacha Boey için, doktor ekibiyle görüşüceğiz. Rusya'ya da götüreceğiz onu. Moskova maçında oynaması biraz riskli olabilir ama Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.

Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Morutan: Geriye çok çekildik! Morutan: Geriye çok çekildik!
Cimbom Konya’nın serisine son verdi! Cimbom Konya'nın serisine son verdi!
G.Saray’dan flaş karar! Mustafa Cengiz ve yönetimi... G.Saray'dan flaş karar! Mustafa Cengiz ve yönetimi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör