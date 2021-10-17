Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den Sacha Boey sözleri! "Beşiktaş maçında..."
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı ve kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. "3 puanı almak önemliydi" diyen deneyimli çalıştırıcı Sacha Boey'in durumuna da değindi. Terim, "Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynaması riskli olabilir. Beşiktaş maçında sahada olur diye düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
İlk yarıda yaptığımız presle golü bulduk, sonra yine pres yapıp pozisyonları da bulduk. Golü atıp, işi bitirmemiz lazımdı. Ben bir şey söylemedim ama oyuncuların skoru koruma içgüdüsü devreye girdi.
Bazen çok iyi defansta yapmak lazım, tek pozisyon dışında iyi savunduk. Haftaya önemli bir maç var, kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
Hafta içi Lokomotiv Moskova maçı var oraya gideceğiz, zorlu bir periyot. Güzel oyun istiyoruz, bunu da yakın gelecekte yapacağız.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYABİLİR"
Sacha Boey için, doktor ekibiyle görüşüceğiz. Rusya'ya da götüreceğiz onu. Moskova maçında oynaması biraz riskli olabilir ama Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.
Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.
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