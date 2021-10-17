17 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Konyaspor savunmasından Galatasaray maçında büyük hata! İşte Mostafa Mohamed'in attığı golde yaşananlar...

Konya savunmasında büyük hata! İşte gol anı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 4. dakikasında sarı kırmızılı takım, Konyaspor savunmasının büyük hatası sonrası Mostafa Mohamed ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. İşte o anlar...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 4. dakikasında Konyaspor'un savunmasının büyük hatasının ardından sarı kırmızılı takım Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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