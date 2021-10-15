Başakşehir 3-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Başakşehir!
Süper Lig'in 9. haftasının açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 5 gollü mücadeleyi turuncu-lacivertliler Stefano Okaka ve Fredrik Gulbrandsen'in golleriyle 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlıların golleri ise Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'den geldi. Bu galibiyetle birlikte teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni takımında ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 83. dakikalarda Stefano Okaka, 85. dakikada ise Fredrik Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 59. dakikada Alex Teixeira ve 90+1'de penaltıdan Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.
EMRE BELÖZOĞLU İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI!
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıktığı ilk resmi müsabaka oldu.
MERT GÜNOK ESKİ TAKIMINA KARŞI
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi.
2017-2018 sezonun yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, aynı zamanda Beşiktaş'ta 3. kez müsabakaya çıktı. Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk kez yeni takımıyla maça çıkan tecrübeli eldiven, Altay karşısında da Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.
YALÇIN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Sivasspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşılaşmasını locada takip etti. Başarılı teknik direktör, geçtiğimiz sezon yine bu statta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı da cezası nedeniyle tribünden takip etmişti. Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Başakşehir maçı öncesinde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
24'üncü dakikada Medipol Başakşehir atağında Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay'ın çaprazdan şutu direğin yanından auta çıktı.
25'inci dakikada Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortaladı, altı pas içinde Epureanu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
GOL! 40'ıncı dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten seken topu Okaka yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
53'üncü dakikada Deniz'in ara pasında topla buluşan Chadli'nin karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Mert gole izin vermedi.
GOL! 59'uncu dakikada Başakşehir'de Epureanu'nun geri pasında Volkan Babacan topu uzaklaştırmadı ve top önünde bulan Alex'in yerden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.
74'üncü dakikada Josef'in pasında Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.
77'nci dakikada Visca'nın yerden ceza sahası dışında pasında Tolga'nın sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
GOL! 83'üncü dakikada Gulbrandsen'in sol kenardan içeriye çevirdiği topta Okaka'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
GOL! 85'inci dakikada Berkay'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, topu geriye bıraktı, Gulbrandsen'in yerden köşeye şutu ağlarla buluştu: 3-1.
GOL! 90+1'inci dakikada Atilla Karaoğlan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 3-2.
Mücadele Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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