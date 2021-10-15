15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

VAR sonrası beyaz nokta! İşte Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon

VAR sonrası beyaz nokta! İşte Beşiktaş’ın penaltı kazandığı pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehirli Lima'nın eline çarpan topun ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda Batshuayi 90+1. dakikada penaltıdan golü buldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, son bölümde Başakşehirli Lima'nın eline çarpan topun ardından penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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