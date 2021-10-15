15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir Beşiktaş maçında Volkan Babacan'dan büyük hata! Alex Teixeira affetmedi

Volkan Babacan’dan büyük hata! Teixeira affetmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin 59. dakikasında turuncu-lacivertlilerin kalecisi Volkan Babacan'ın hatası sonrası siyah-beyazlılar skora dengeyi getirdi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadelede durum 1-0 turuncu-lacivertlilerin lehineyken, kaleci Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendiren Alex Teixeira skoru 1-1'e getiren isim oldu.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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